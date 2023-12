Mina acuerda programa de retiro voluntario con trabajadores

Cobre Panamá abrió un programa de retiro voluntario para los trabajadores que desean acogerse al mismo, como primer paso reducir su planilla, luego que el contrato que firmó con el Estado fuera declarado inconstitucional.

El acuerdo fue firmado con el sindicato mayoritario de la mina, Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa) e incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda.

La empresa aclaró que este plan no se aplicará a todos los trabajadores, ya que algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina.

“Hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional)”, señaló Cobre Panamá.

El pasado sábado fue publicado en Gaceta Oficial, el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional el Contrato Ley No.406.

El presidente Laurentino Cortizo comunicó que después de la publicación iniciaría, inmediatamente, un proceso de transición para ejecutar el plan de cierre de la mina.

Dentro de este contexto, la empresa minera es consciente de que el fallo impide sus operaciones, por lo que la situación de los colaboradores ha cambiado y han surgido nuevos interrogantes, que requieren una aclaración por parte del Gobierno.

“Estas cuestiones, junto con otras que son clave para la seguridad ambiental y la protección del sitio, siguen sin respuesta, y la empresa urge al Gobierno a abrir un diálogo sobre el plan de transición”, señala Cobre Panamá.

Trabajadores de la empresa han dicho que respetan el fallo de la Corte, pero exigen a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, que se aclare prontamente su situación laboral y se respeten sus derechos.

De parte del Ministerio de Trabajo solo se conoce que recibió solicitud de la empresa para suspender contratos, pero para que esto sea posible se debe seguir el debido proceso, como dispone la ley, según indicó en un comunicado divulgado el pasado viernes, 1 de diciembre.

