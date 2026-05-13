Mulino abre puertas de Panamá a inversión global en zonas francas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a líderes empresariales y representantes de zonas francas de todo el mundo para aprovechar las ventajas que ofrece Panamá como plataforma logística y financiera, durante la inauguración del XII Congreso de la Organización Mundial de Zonas Francas.

"Ustedes descubrirán que Panamá es un país que conecta mercados, inversiones y oportunidades", destacó Mulino.

Por otra parte, subrayó que no compite con otras naciones, sino que se convierte en un socio estratégico para mejorar la competitividad global.

“Aquí encontrarán un país con un sistema financiero sólido, una economía que crece a más del 4% anual y un gobierno que ha tenido la mayor disminución del riesgo del país y la mayor baja de déficit fiscal de todo el continente en 2025. Además remarcó que esto favorece aún más la inversión extranjera en el país".

Asimismo, el mandatario recalcó que las zonas francas son motores de libertad económica y comercio mundial, y aseguró que su administración seguirá respaldando las actividades que generen negocios, empleo y prosperidad al país.

Este encuentro, celebrado en el Panamá Convention Center de Amador, reunió a líderes mundiales, responsables políticos, ejecutivos de zonas francas e inversionistas para explorar nuevas fronteras del comercio, la innovación y el desarrollo sostenible.

El presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, agradeció a Panamá y al presidente Mulino por su visión y liderazgo, destacando que este congreso permitirá generar consensos para enfrentar los desafíos geopolíticos actuales.

Además, esta actividad contó además con la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y de Martin Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas, junto a delegados de gobiernos y empresas multinacionales que buscan fortalecer la cooperación internacional en materia de comercio e inversión.