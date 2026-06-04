Panamá apuesta por el mercado de capitales como motor de desarrollo

Panamá estuvo presente en el tercer Forum 2026 de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales APAMEC, donde resaltó la importancia de mantener una visión compartida entre el sector público, el sistema financiero y los inversionistas para construir el futuro del país.

Panamá llega a este encuentro desde una posición económica más sólida, respaldada por avances concretos en el manejo de las finanzas públicas. dijo la ministra de Economía y Finanzas encargada, Eida Gabriela Sáiz.

Entre los principales resultados mencionó la reducción del déficit fiscal en un 40% en un año, el paso de un ahorro corriente negativo a uno positivo y la mejora del balance primario del Estado en más de 2,200 millones de dólares, indicadores que fortalecen la confianza de los mercados, señaló.

Sáiz explicó que la estrategia gubernamental también ha incluido la diversificación de las fuentes de financiamiento, el cumplimiento de compromisos pendientes con proveedores y una mayor transparencia mediante la publicación periódica de información financiera. Estas acciones han contribuido a reducir la prima de riesgo país y a consolidar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

Reiteró que el Gobierno continuará impulsando una política de disciplina fiscal con sentido social, orientando la inversión hacia sectores prioritarios como salud, educación y protección social. En ese contexto, destacó el papel del mercado de capitales como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia proyectos productivos e impulsar áreas como infraestructura, vivienda, energía y desarrollo sostenible.

Al concluir, Sáiz subrayó que el fortalecimiento del mercado de capitales debe traducirse en mayores oportunidades para la población, mediante más crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social.

El APAMEC Forum 2026 reunió a representantes del sector financiero, inversionistas, empresarios, autoridades y expertos para analizar los desafíos y oportunidades del mercado de capitales en Panamá.