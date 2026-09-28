Panamá saldría en octubre de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la entidad, la salida del país sería analizada en la reunión de ministros de Hacienda del bloque prevista para el próximo mes en Luxemburgo, donde se contempla una actualización de la lista de jurisdicciones no cooperativas del bloque.

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También, se tiene previsto que Vietnam pase a la denominada “lista gris”.

Los países de la UE actualizan dos veces al año la lista de jurisdicciones no cooperativas, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y fomentar la transparencia. Actualmente, los territorios estadounidenses de Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, además de Rusia y Vanuatu figuran en la lista.

La salida de la lista ha sido una de las principales prioridades que tomó directamente el presidente José Raúl Mulino. El gobierno logró este año aprobar una ley destinada a aumentar la transparencia fiscal y tomar medidas más estrictas contra las sociedades ficticias, lo que se denominó ley de sustancia económica.

El año pasado, el presidente Mulino también logró otro objetivo importante a favor de la imagen internacional de Panamá al lograr que se excluyera de la lista de terceros países de alto riesgo y jurisdicciones no cooperadoras vinculadas al blanqueo de capitales y delitos financieros de la Unión Europea.