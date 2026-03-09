Plataforma para reclamar el Cepanim abrirá en abril; pagos iniciarán en junio

A partir de abril estará habilitada la plataforma digital para que los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) puedan registrarse, informó la coordinadora del proceso, Carmen Jaén.

La funcionaria explicó que los interesados deberán ingresar al sistema y subir toda la documentación necesaria. Una vez se registren, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procederá a tramitar la impresión de los certificados y, posteriormente, citará a los beneficiarios para su retiro que comenzará en el mes de junio.

En el caso de herederos de los fallecidos, Jaén detalló que existe un orden de prioridad para que puedan reclamar el certificado. Primero corresponde al cónyuge; en segundo lugar, a la persona con unión de hecho; les siguen los hijos, mientras que otros familiares deberán iniciar un proceso de juicio de sucesión.

La coordinadora destacó la importancia de que los beneficiarios reclamen su Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem), para que en su momento puedan solicitar el Cepanim.

Sostuvo que, a diferencia del Cepadem, en el primero se imprimieron todos los certificados de los beneficiarios; con el Cepanim, solamente se imprimirán quienes realicen la solicitud. “Una vez reclamas, se procede a la impresión y luego a la cita”, agregó.

El monto estimado para los pagos del Cepanim asciende a aproximadamente 250 millones de dólares y se prevé que beneficie a unas 420 mil personas.

Sobre los casos en que los beneficiarios fallecidos dejen varios hijos como herederos, Jaén recomendó que, si existe buena relación entre hermanos, lo más conveniente es que solo uno llene el formulario para retirar el certificado.

“Donde haya dos o tres beneficiarios que llenen el formulario, tienen que acercarse las tres personas a retirar; no se le puede dar solamente a uno”, aclaró Jaén en Sertv.