Proveedores mineros resaltan aporte de la industria al desarrollo económico

La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa) se reunió con sus agremiados en Penonomé, provincia de Coclé, para abordar los desafíos y las oportunidades de la actividad minera en el país.

El encuentro contó con la participación de representantes de distintas empresas vinculadas al sector que, durante la jornada, reiteraron los aportes de la minería al crecimiento y desarrollo económico del país.

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El presidente de Apimpa, Miguel Rodríguez, señaló que, tras el cierre de la mina de cobre, más de 1,000 proveedores dejaron de operar, generando un impacto adverso en la empleabilidad de las comunidades aledañas al proyecto.

Aseguró que el objetivo de esta reunión es alzar su voz sobre la necesidad que tiene el país en torno a la actividad minera.

Los proveedores, indicó Rodríguez, quieren ser tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el futuro de la mina.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Apimpa, Alfredo Mitré, mencionó que valoran todos los esfuerzos que se están dando para que la industria minera pueda seguir aportando a la economía familiar.

"Tenemos cientos de empresas de todo el país diciendo: estamos listas para dar esos servicios y aportar al crecimiento del país", dijo.

Mitre añadió que estos encuentros se realizarán en otras áreas del país para impulsar la cadena de valor panameña a través de la industria minera.