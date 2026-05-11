Seguro para turistas elevará la oferta nacional; llegada de visitantes aumentó un 17%

El seguro para turistas podría entrar en vigencia en aproximadamente un mes; la medida busca elevar la propuesta panameña, ofreciendo un producto diferenciado a los visitantes para que su estancia sea más cómoda y placentera.

La póliza de asistencia médica, según Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), podrá ser utilizada por cualquier extranjero que ingrese al país por vía aérea y tendrá una duración de 8 días, pero no se descarta ampliar este margen dependiendo de los resultados obtenidos.

"Es un producto que eleva la percepción de calidad y servicio de nuestro país; tenemos cientos de destinos que están haciendo lo mismo y son posiblemente más conocidos que Panamá o están mejor posicionados, entonces esto nos hace estar un paso adelante", afirmó.

Este programa ofrecerá asistencia médica las 24 horas del día, pero también tiene excepciones: no aplicará para pasajeros de cruceros ni para la atención de enfermedades crónicas, y posee un límite máximo por servicio que va desde 10 mil hasta 50 mil dólares.

Panamá, durante el primer trimestre del año, registró un incremento en la llegada de visitantes internacionales del 17.3% en comparación con el mismo periodo del año 2025, lo que supone un impacto económico de más de 2 mil millones de dólares y se espera que para finales de año la cifra aumente.

No obstante, hay desafíos importantes que atender, como la inseguridad y el desarrollo de los destinos locales para que el turismo no se concentre únicamente en el centro del país y su impacto se sienta también a nivel provincial.

De León señaló que la respuesta inmediata de los estamentos de seguridad a los casos aislados que se han presentado en las últimas semanas contribuye a la generación de confianza internacional.



No aplicará para pasajeros de cruceros ni para la atención de enfermedades crónicas, y posee un límite máximo por servicio que va desde 10 mil hasta 50 mil dólares.



Panamá, durante el primer trimestre del año, registró un incremento en la llegada de visitantes internacionales del 17.3% en comparación con el mismo periodo del año 2025, lo que supone un impacto económico de más de 2 mil millones de dólares y se espera que para finales de año la cifra aumente.



Los congresistas, a diferencia de los turistas vacacionales, invierten entre $350 y $450 por día; por ello, las autoridades buscan posicionar a Panamá como un hub de convenciones.

La Cámara Nacional de Turismo (Camtur), en ese sentido, sugiere que se implementen penas más severas para quienes roben a turistas, reiterando que no se puede atentar contra uno de los activos más importantes de la economía nacional.

Por su parte, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) aseguró que está en conversaciones con las autoridades para desarrollar un plan de seguridad en áreas críticas.

El turismo, a juicio de Nadkyi Duque, presidenta de Camtur, debe seguir siendo una prioridad de Estado para disminuir las cifras de desempleo.

Agregó que la inauguración del Centro de Convenciones de Azuero es una "oportunidad" para impulsar el turismo interno y atraer a más visitantes al país.

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Hub de convenciones

La estrategia de eventos y convenciones, de acuerdo con datos suministrados por la ATP, ha generado más de 20 millones de dólares en lo que va del año.

Los congresistas, a diferencia de los turistas vacacionales, invierten entre $350 y $450 por día; por ello, las autoridades buscan posicionar a Panamá como un hub de congresos y convenciones internacionales.