Dos exdirectivos de la DGI enfrentan prisión preventiva

La Dirección General de Ingresos (DGI) continúa en el centro de varias investigaciones del Ministerio Público; recientemente, Ureña González, exsubdirectora de la entidad durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), quedó detenida preventivamente por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La exfuncionaria, según la Fiscalía Superior Anticorrupción, habría ocasionado un perjuicio al Estado de 428 mil dólares.

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El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, también se encuentra privado de su libertad en el centro penitenciario La Nueva Joya por los mismos delitos y una presunta afectación patrimonial de $724,682.39, una diferencia de más de 296 mil dólares con respecto a González.

No obstante, su equipo legal aseguró que seguirá insistiendo en que se revoque dicha medida, toda vez que su cliente ha colaborado con la investigación.

Además, la única prueba en su contra es un informe de la Contraloría que, a su juicio, contiene "errores evidentes".

De Gracia, durante la audiencia de apelación realizada el pasado 16 de septiembre, reveló que sufre de una enfermedad autoinmune, sin especificar el nombre de la misma.

Reiteró que siempre ha sido una persona "transparente y responsable", negando su vinculación al caso.'



De Gracia, durante la audiencia de apelación realizada el pasado 16 de septiembre, reveló que sufre de una enfermedad autoinmune, sin especificar el nombre de la misma.

Sostiene que el exservidor presuntamente habría utilizado su cargo para incrementar su poder adquisitivo.

La defensa del exdirector de la DGI rechazó todos los riesgos procesales enumerados por la Fiscalía, que sostiene, con base en la auditoría de la Contraloría, que el exservidor presuntamente habría utilizado su cargo para incrementar su poder adquisitivo.

Las autoridades también incluyeron en la investigación a la esposa del exfuncionario, Elaine Salterio González, y a Ninoshka Ríos Samaniego, identificada como su pareja; ambas mantienen medidas distintas a la detención preventiva.