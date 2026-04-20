Balbina: 'El Parlamento está fallando' en juramentación de Cortizo y Carrizo

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera, considera que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) está fallando en no permitir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, como establece el tratado constitutivo del organismo internacional.

Mencionó que desde que ambas autoridades salieron del poder han pasado 18 meses en los que se han emitido 3 cartas solicitando su juramentación, sin que haya una respuesta clara de quien preside el Parlacen al respecto.

"Tenemos que reconocer que sí hay un derecho y se ha pedido desde octubre del 2024; quien está fallando no somos nosotros, es el Parlamento Centroamericano", sentenció.

Herrera dejó claro que la intención del Partido con estas notas no es presionar al Parlamento, como ha señalado su presidenta, sino garantizar los derechos de ambos exfuncionarios públicos.

La secretaria del PRD indicó que no se trata de tener o no los votos, sino de que se haga la votación, que el tema sea incluido en agenda y se decida por mayoría el futuro de Cortizo y Carrizo en el Parlacen.

"No la estamos presionando, solamente le estamos diciendo que cumpla con su deber; no puedes tener un silencio administrativo, se tiene que tomar una decisión, esa nota la debimos haber mandado hace mucho tiempo", afirmó en TReporta.

El pasado 15 de abril, la directiva del PRD elevó ante la presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Gutiérrez, la solicitud formal para que se incluya en la agenda plenaria de abril la juramentación de Cortizo y Carrizo.

La solicitud se fundamenta en el derecho de integración automática que el artículo 2 del tratado constitutivo y el artículo 3 del reglamento interno otorgan a los exmandatarios al concluir su mandato.

"Al haber culminado sus funciones en el Ejecutivo panameño, su incorporación representa el ejercicio de una prerrogativa institucional amparada por la normativa vigente y el Derecho Comunitario", agrega el documento.

Actualmente, el exvicepresidente José Gabriel Carrizo se encuentra bajo arresto domiciliario. De concretarse su juramentación, el caso pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de Cortizo, pese a las múltiples denuncias, aún no hay ningún proceso en firme en su contra.

