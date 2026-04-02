Cedeño rechaza señalamientos de Richards y reitera que ‘defenderá su circuito de los taquilleros’

El diputado del partido Realizando Metas (RM), Alaín Cedeño, rechazó los señalamientos hechos por su colega, Betserai Richards, quien lo acusó de supuestamente recibir fondos indebidos provenientes de la descentralización.

Cedeño explicó en el programa Radiografía que las juntas comunales trabajan con fondos públicos y que, en caso de que existan partidas, lo van a administrar como establece la ley.

El diputado también afirmó que nunca se ha dirigido a Richards, aun con todo el “plomo” que recibió de él para llegar a la Asamblea Nacional. Además, lo acusó de revisarles todas las planillas.

Aclaró que lo único que él dijo ayer es que va a defender su circuito de los “taquilleros” porque no van a engañar al pueblo diciendo que están trabajando.

En cuanto a la invitación de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, para participar de una jornada de limpieza en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, que coincidió con la comparecencia ante la Asamblea de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, el diputado indicó que él no recibió dicha convocatoria y que se enteró durante la sesión plenaria.

Agregó que, de haberlo sabido, con mucho gusto habría enviado personal para colaborar, porque no solo le sirven a la Senniaf, sino a todas las instituciones.