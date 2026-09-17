Diputado Camacho al presidente: 'No le ponga atención a las críticas de la gente que lo critica todo'

El diputado Luis Eduardo Camacho le envió un mensaje al presidente José Raúl Mulino sobre las personas que lo critican todo.

"Por eso yo le digo al señor presidente que no le ponga atención a las críticas de la gente que lo critica todo", dijo Camacho.

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Añadió: "Hay gente que va a criticar por bien o por mal, pero solo saben criticar, no saben aportar, no saben construir y eso es parte de la democracia".

Pero, "sencillamente el Gobierno tiene que estar concentrado en producir las soluciones, porque el trabajo, presidente Mulino, el trabajo mata lengua".

"Y es así, con este tipo de iniciativas como la que se aprobó, como la que arrancó hoy con el CEAGRO, esa es la manera de vitalizar la economía del país fortaleciendo el sector agropecuario".

CEAGRO

El Ejecutivo inauguró este jueves el Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP) en Ciudad del Saber y anunció que su sede principal será construida en La Pintada, provincia de Coclé.

La instalación busca fortalecer la formación técnica superior especializada en el sector agropecuario bajo el modelo de “aprender haciendo”, con un programa compuesto por 40% de contenidos teóricos y 60% de experiencias prácticas, favoreciendo el contacto temprano de los estudiantes con procesos productivos, tecnología, innovación y resolución de problemas reales.