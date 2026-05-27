Fe de erratas: Jóvenes de 16 años podrían participar en proceso de elección de constituyentes

En la edición de ayer, miércoles 27 de mayo de 2026, "Panamá América" publicó en la página 3 una noticia titulada "Jóvenes de 16 años podrían ser constituyentes"; hacemos del conocimiento de los lectores que el título no guarda relación con las declaraciones de Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

Lo dicho por el catedrático fue que los ciudadanos han propuesto que los jóvenes de 16 años participen del proceso para elegir a los constituyentes, no que ellos serían quienes desempeñarían este rol, como señala el título de la nota; por ello, aclaramos la imprecisión realizada a lo interno del periódico, pues en la portada se mantuvo el enfoque correcto: "Jóvenes de 16 años podrían participar en proceso de elección de constituyentes".

Las correcciones pertinentes también fueron efectuadas en la versión digital del diario, por lo que agradecemos tomar nota del error.

La sugerencia referida por Bernal se fundamenta en que estos jóvenes para el 2029 serán mayores, tendrán 19 años; por tanto, cuentan con la edad suficiente para ejercer su derecho al sufragio bajo las reglas que se introduzcan en este procedimiento; por lo tanto, se recomienda que su opinión sea valorada en la construcción del documento.

El funcionario aclaró que, de aprobarse tal disposición, sería una medida excepcional en grado y trascendencia; por ello, su objetivo es dar a conocer cuanto antes el listado de posibles constituyentes para que sea la población quien los admita o rechace.

Los requisitos para desempeñar este rol, hasta el momento, se han establecido con base en consultas cotidianas y propuestas de los ciudadanos que se han centrado en que sean panameños, mayores de edad, con probidad moral y ética certificada por los vecinos y conocimiento de la situación nacional, excluyendo postulaciones políticas.