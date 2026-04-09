Gobierno niega alianza con Maersk y defiende decisión sobre concesión portuaria

El presidente José Raúl Mulino negó una supuesta alianza con la empresa danesa Maersk, como afirmó Panama Ports Company (PPC), para retirarle la concesión de los puertos Balboa y Cristóbal.

“El Gobierno de Panamá ha cumplido un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No nos hemos alineado con nadie; como Estado soberano, tomamos una decisión luego de que la Corte declaró inconstitucional en varias formas el contrato con PPC”, afirmó.

Mulino explicó que, tras el fallo, no existe un contrato, sino una operación transitoria de hasta 18 meses en la que un operador en cada uno de los puertos llevará adelante la gestión con un contrato, previendo la estructuración de un pliego de términos y condiciones para una nueva licitación.

“Nosotros no nos hemos alineado con nadie en este tema, hemos cumplido con lo que por Constitución y ley teníamos que hacer, y así seguiremos”, reiteró.

Aclaró que no se trata de una expropiación ni nada cercano a ello, y que este escenario de fallo adverso estaba contemplado en los análisis, lo que ha demostrado al mundo entero que los panameños pueden hacer las cosas en grande y bien.

El presidente también indicó que el 100% de los que están trabajando en los puertos moviendo y sacando la carga es personal panameño.

Sobre la demanda de PPC contra Maersk, Mulino prefirió no opinar, ya que serán sus voceros legales los que tendrán que hablar como corresponde.

Agregó que Panamá tiene una responsabilidad enorme con los procesos arbitrales en las cortes de Nueva York y todos, empezando por él, tienen que ser cautos porque no pueden emitir conceptos que después afecten las decisiones.