La profesionalización diplomática y consular sufre revés en la AN

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional decidió, luego de un extenso debate, rechazar el proyecto de ley No. 170, cuyo objetivo es profesionalizar la carrera diplomática y consular en el país, invocando el artículo No. 147 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la institución que establece que cuando el presidente de un grupo de trabajo considere que los artículos de una iniciativa dependen "esencialmente" del primero, rechazado este, ocurrirá lo mismo con el resto; no obstante, el Órgano Legislativo podrá anular la decisión a solicitud de quienes tengan voz en la discusión.

Aunque los diputados estuvieron por varias horas analizando cambios a la propuesta para garantizar su viabilidad en el pleno, la presidenta de la Comisión, Walkiria Chandler D'Orcy, después de la desestimación del primer artículo, suspendió la discusión, dejando a la Asamblea la responsabilidad de su reconsideración en primer debate.

La iniciativa pretende, entre otras cosas, que quienes representen a Panamá de manera diplomática en el exterior sean profesionales capacitados académicamente para la tarea que desempeñarán, eliminando el clientelismo y amiguismo de este tipo de nombramientos.

Una de sus proponentes, la diputada Janine Prado, aclaró que el proyecto no busca quitarle responsabilidad al Ejecutivo; al contrario, su objetivo es que los embajadores y cónsules respondan a los intereses de los panameños y no a las pretensiones de algún gobierno en particular.

Agregó que estos profesionales deberían rendir anualmente un informe de gestión a la Comisión para conocer los avances de su plan quinquenal y opciones de mejora en la atracción de inversionistas, generación de empleo en el país y protección de la vía interoceánica.

Opinión con la que coincide el diputado del partido Realizando Metas, Alaín Cedeño, quien considera que el tema debe ser analizado con "mucha responsabilidad" porque se trata de la imagen de Panamá en el exterior; por tanto, quienes ocupen estos puestos deben cumplir con las metas propuestas o ser revocados para no afectar a la nación.

Mencionó que, si bien es cierto que la Constitución establece claramente que el Órgano Ejecutivo es el encargado de la política exterior, esta debe responder a las necesidades de los ciudadanos y para ello es imprescindible que quienes se designen en estos cargos cuenten con la preparación académica y experiencia suficiente.'



La Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), a través de su representante Ricardo Berna, indicó que algunas disposiciones del proyecto ya están incluidas en la normativa actual; por tanto, el cambio que podría introducirse es que quienes ocupen estos roles y no formen parte de la carrera tengan obligatoriamente que comparecer ante la Comisión de Credenciales para que los diputados decidan si cuentan o no con la formación suficiente para acreditar su nombramiento.