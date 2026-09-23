Mulino sugiere una ONU más práctica y menos teórica

El discurso del presidente José Raúl Mulino en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas se centró en pedir al organismo acciones concretas y rápidas frente a las problemáticas mundiales y no dejarse intimidar por quienes utilizan las luchas sociales para "extorsionar".

Mulino utilizó a Panamá como ejemplo para demostrar ante sus oyentes que el trabajo de la entidad debe ser más práctico que teórico, destacando que sus escritos y recomendaciones sobre la migración irregular en la selva del Darién no lograron impedir este fenómeno; por el contrario, el flujo continuó aumentando a la vista de quienes integraban la base de ayuda humanitaria que instalaron en la zona.

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Aseguró que sus palabras, más que una crítica aislada, constituyen el sentir de una ciudadanía que espera más de la institución y no confía en que sus encuentros le beneficien. Por ello, estima necesario que se trabaje en recuperar su credibilidad, priorizando sus necesidades.

"Estoy convencido de que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene un potencial inmenso en un mundo con tanta volatilidad y tan marcadas asimetrías, pero debe retomar el liderazgo para realizar acciones preventivas y correctivas de manera eficiente", dijo.

El mandatario fue enfático al solicitar al ente no ceder ante presiones de organizaciones que, bajo "el disfraz de luchas sociales", se cobijan en instancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La confianza de la ONU, de acuerdo con Mulino, pasa por aplicar el derecho internacional "sin selectividad" y dar el lugar que le corresponde a América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de manera permanente para que defienda los principios que considera correctos.

Recalcó que el mundo necesita una organización que funcione mejor y para ello la próxima elección de la Secretaría General será determinante.'

81ª

Asamblea General de las Naciones Unidas. 1

de enero de 2027, fecha en que asumirá el nuevo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

El presidente también se refirió en su ponencia al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y al proyecto del embalse en Río Indio, inversión que, afirmó, dará previsibilidad al comercio internacional.

Asimismo, dio apoyo "categórico" a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, en su lucha contra el narcotráfico y la producción de sustancias ilícitas.

Reuniones

La delegación panameña, en el marco de la Asamblea General de la ONU, se reunió con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, quien manifestó su interés de adherirse al Tratado de Neutralidad de la vía interoceánica y en consolidar su relación con Panamá en materia energética y marítima.

Los representantes de Blackstone, una firma de gestión de activos alternativos con sede en Nueva York, y SSA Marine, filial del grupo Carrix, también sostuvieron encuentros con las autoridades y expresaron sus intenciones de participar en los nuevos proyectos portuarios que ejecutarán tanto el Ejecutivo como la Autoridad del Canal de Panamá.