Pleno del Parlacen rechaza incluir juramentación de Cortizo y Carrizo en la agenda

Con 91 votos en contra, 3 a favor y 27 abstenciones, el pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen) rechazó la solicitud de alterar la agenda para incluir la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo como diputados del organismo regional.

La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ernestina Morales Garay, suplente del diputado Benicio Robinson. La solicitud buscaba incorporar el tema en la agenda de la sesión, en medio de un debate que ya venía con tensiones políticas.

Al momento de presentar la petición por parte de la diputada perredista, se registró un fuerte cruce de palabras con la presidenta del órgano regional, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera.

La diputada Morales pidió que se incluyera en la agenda plenaria la juramentación del expresidente José Gabriel Carrizo y del expresidente Laurentino Nito Cortizo, lo que generó reacciones inmediatas durante la sesión. La intervención elevó la tensión entre ambas partes dentro del pleno.

La situación quedó registrada en el desarrollo de la sesión sin que se detallaran acuerdos sobre la petición presentada.

En los últimos días, la directiva del PRD ha hecho la solicitud formal para que se incluya en la agenda plenaria de abril la juramentación de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo.

La solicitud se fundamenta en el derecho de integración automática que el Artículo 2 del Tratado Constitutivo y el artículo 3 del reglamento interno otorgan a los exmandatarios al concluir su mandato.

"Al haber culminado sus funciones en el Ejecutivo panameño, su incorporación representa el ejercicio de una prerrogativa institucional amparada por la normativa vigente y el Derecho Comunitario", agrega el documento.

Según el documento, la integración y el periodo de funciones de los mandatarios salientes inician una vez ha concluido su periodo de gobierno; en el caso de Cortizo y Carrizo, hace casi dos años.

"La formalización de este acto mediante la juramentación en la plenaria de abril resulta indispensable para normalizar la delegación panameña y asegurar que el Parlamento Centroamericano actúe en pleno cumplimiento de sus normas especiales y compromisos internacionales", añade.

La carta, con fecha del 15 de abril, plantea la atención de esta solicitud para la próxima semana.

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Actualmente, el exvicepresidente José Gabriel Carrizo se encuentra bajo arresto domiciliario. De concretarse su juramentación, el caso pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de Cortizo, pese a las múltiples denuncias, aún no hay ningún proceso en firme en su contra.