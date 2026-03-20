Presentan propuesta para eliminar las partidas discrecionales

Una iniciativa legislativa, que apunta a eliminar las partidas discrecionales de la Presidencia de la República, se presentó esta semana en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la propuesta, ninguna autoridad o servidor público podrá destinar recursos públicos a ayudas, subsidios o beneficios individuales o colectivos cuando estos no se encuentren sustentados en programas institucionales previamente establecidos en el presupuesto del Estado.

El proponente, Luis Duke, asegura que el anteproyecto promueve la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos, los cuales son un pilar esencial de la administración estatal.

En este sentido recuerda que en Panamá se han presentado numerosos escándalos de gastos excesivos e injustificados que involucran la partida discrecional.

De aprobarse se excluiría de la asignación de estos presupuestos al presidente de la República y al vicepresidente. También a los ministros y viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, administradores y subadministradores de estas entidades.

"Esta partida denominada ‘Asignaciones Globales’ dentro del Presupuesto General del Estado, ha sido objeto de críticas constantes por su uso indebido desde su institucionalización en 1994, afectando la confianza ciudadana en la gestión gubernamental”, dijo Duke.