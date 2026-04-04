A dos personas se les aplicó detención provisional como medida cautelar, en un caso al cual se le vincula a un homicidio ocurrido el 1 de abril en la comunidad costera de Playa Chiquita, en el distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de Colón.

A esa fecha fue asesinado José Rodríguez de 29 años de edad, conocido como “Calvo”, en medio de un ataque que se dio en horas de la noche del 1 de abril, en una de las calles internas de esta población costera.

Ahora ambos enfrentan el delito de homicidio en un hecho que adelanta la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala.

La segunda audiencia fue en el caso de un atentado contra la vida en la comunidad de Palmira, también en la Costa Arriba de Colón, donde una persona de 25 años de edad, fue herido y llevada al hospital en las afueras de la ciudad de Colón, para ser atendido.

En este segundo caso, en una audiencia inicial se aplicó detención provisional para un hombre, al cual se le relaciona con el delito de tentativa de homicidio, en un evento violento también el 1 de abril de este año en la comunidad costera de Palmira, en la que fue herido este joven, quien recibió dos disparos uno en la cintura y el otro en el brazo izquierdo.