Moradores de las comunidades que componen el distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, tendrán la oportunidad de formalizar su acceso al agua potable.

Este proceso de formalización se logrará mediante un contrato con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), durante la feria “Formaliza tu Agua”, organizada por la entidad este fin de semana.

La jornada busca que comunidades como Piña y Chagres cuenten con un contrato con el IDAAN, debido a la próxima entrada en operación de la planta potabilizadora de Palmas Bellas.

Esta nueva potabilizadora tiene una inversión superior a 24 millones de dólares.

Este proyecto permitirá que, por primera vez en más de 50 años, sectores como Palmas Bellas, Salud, Piña y Chagres accedan a agua potable, impactando directamente la calidad de vida de las familias costeñas.

Para ello, se han dispuesto puntos de atención para que los nuevos usuarios hagan sus contratos con el IDAAN: el sábado 18 de abril en la comunidad de Piña, a un costado de la cancha, y el domingo 19 de abril en la Junta Comunal de Chagres.

Los que asistan deben llevar copia de cédula y documento de propiedad o certificación de residencia.

Se informó que estos contratos podrán realizarse sin costo.