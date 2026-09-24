La muerte por dengue de un hombre de 39 años residente en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, fue confirmada por el Ministerio de Salud (Minsa), mientras que los casos de contagio por este virus van en aumento.

La víctima se encontraba en su residencia al momento del deceso. Otras 18 personas permanecen internadas en centros hospitalarios.

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Según datos del Departamento de Epidemiología del Minsa en esta provincia, en las últimas semanas los corregimientos de Burunga y Arraiján cabecera marcan un alza considerable en el número de contagios. Una situación similar se registra en los corregimientos costeros de Puerto Caimito y Playa Leona, en el distrito de La Chorrera.

Casos acumulados y hospitalizaciones en Panamá Oeste

Por parte de la Dirección Regional de Epidemiología en esta provincia, en el distrito de La Chorrera se contabilizan 767 casos de dengue y otros 500 en el distrito de Arraiján.

Las autoridades regionales del Ministerio de Salud en esta provincia reiteraron a la población la urgencia de reforzar las medidas de prevención contra el dengue, eliminando todo recipiente que pueda convertirse en criadero de mosquitos.

Cifras nacionales e informe epidemiológico

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N.° 34, correspondiente al período del 23 al 29 de agosto de 2026, se han registrado 7,565 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

Del total de casos registrados, 6,576 corresponden a dengue sin signos de alarma, 946 presentan estos signos y 43 se clasifican como dengue grave.

En comparación con la misma semana de 2025, cuando se contabilizaron 10,664 casos, esta cifra representa una disminución del 30.9% en los casos de dengue a nivel nacional.