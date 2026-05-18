Donación de ultrasonido portátil mejora la atención oncológica en Azuero

El Instituto Oncológico Nacional (ION) recibió la donación de un ultrasonido portátil compacto por parte del Despacho de la Primera Dama de la República. El equipo será destinado a la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno, en Azuero, beneficiando a más de 1,600 pacientes de la región.

Con este nuevo dispositivo se permitirá localizar el líquido tumoral en el abdomen para su extracción segura, además de evaluar órganos como el hígado y los ganglios linfáticos, detectar metástasis y realizar biopsias dirigidas. También podrá identificar neoplasias en la mama y en los ganglios axilares, así como líquido tumoral en el espacio pleural del tórax.

Alex González, presidente del Patronato del ION, destacó que gracias a esta donación los pacientes de Azuero ya no tendrán que viajar a la ciudad de Panamá para realizarse estudios de ultrasonido.

“La Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende a todos los pacientes con cáncer de la región y ahora podrán acceder a diagnósticos más rápidos y seguros”, afirmó.

Por su parte, la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, explicó que la compra del equipo fue posible gracias a una gala benéfica organizada por el Ballet Nacional del Ministerio de Cultura, cuyos integrantes donaron su talento para recaudar los fondos necesarios.

Asimismo, el director médico del ION, Julio Javier Santamaría, señaló que este ultrasonido refuerza la capacidad de la Unidad Oncológica en el Hospital Anita Moreno, ya que permitirá extraer de forma segura líquido tumoral del abdomen y del tórax, mejorando la atención de los pacientes con cáncer.

Además de la incorporación, el Ministerio de Salud robustece la atención oncológica en la región de Azuero, evitando traslados innecesarios a la capital y garantizando un acceso más equitativo a estudios especializados.

En el acto de entrega participaron Alex González, presidente del Patronato del ION; la primera dama Maricel Cohen de Mulino; el director médico del ION, Julio Javier Santamaría; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la directora médica del Hospital Anita Moreno, Kenia Zambrano; y el jefe de la Unidad Regional Oncológica de Azuero, José Pinto.