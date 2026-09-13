Llega un crucero a Colón con más de 2,300 pasajeros

El crucero Grandeur of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, arribó al puerto de Colón, Panamá, con 2,396 pasajeros y 791 tripulantes a bordo.

El Servicio Nacional de Migración (SNM), a través de su Regional de Colón, coordinó los procesos de control documental para garantizar una atención ágil y segura.

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Durante la jornada, 1,055 personas desembarcaron para visitar la provincia, mientras que 1,341 permanecieron en tránsito. En horas de la tarde, 1,073 pasajeros se embarcaron para continuar su recorrido por el Caribe.

El itinerario del crucero incluyó escalas en Cartagena de Indias (Colombia), Santa Marta, Curazao, Aruba y Limón (Costa Rica), antes de regresar a Colón.

El SNM reafirma su compromiso con la facilitación del flujo turístico y el cumplimiento de los estándares de seguridad fronteriza, agilizando los procesos sin descuidar los controles migratorios.

