El Ministerio de Salud se encargará de rehabilitar el cementerio municipal de Soná, en Veraguas, que quedó seriamente afectado por el sismo de magnitud 7.5 que estremeció el país el pasado 9 de octubre.

Lo que busca la entidad es un contratista que se encargue de la exhumación, cremación, limpieza de áreas contaminadas, custodia de cadáveres y utilización de maquinaria pesada.

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Para preparar la licitación ha procedido a solicitar información de mercado.

Los trabajos de exhumación, identificación, embalaje sanitario y traslado de restos humanos se realizarán bajo protocolos de bioseguridad y en coordinación con las autoridades competentes.

Los servicios de cremación de los restos humanos autorizados será mediante instalaciones funerarias habilitadas, garantizando la documentación correspondiente y la entrega de cenizas a los familiares.

La custodia temporal y conservación de los cadáveres mediante unidades refrigeradas será hasta completar los procedimientos de identificación y disposición final autorizados.

Como consecuencia del terremoto ocurrido el 9 de octubre de 2026, el Cementerio Municipal de Soná presentó afectaciones que motivan la necesidad de realizar una intervención sanitaria para atender las condiciones generadas por el evento sísmico.