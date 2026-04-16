Minsa coordina diagnóstico del sistema hídrico en Azuero con ingenieros de EE.UU.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció una colaboración estratégica con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la región de Azuero.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), tras gestiones realizadas con la Embajada de los Estados Unidos, especialistas del Cuerpo de Ingenieros se reunirán este viernes con el equipo de la entidad y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para analizar a fondo la situación de fuentes críticas como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras.

"Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz", subrayó el titular de Salud.

Mientras tanto, el Minsa ha ejecutado acciones inmediatas para garantizar el acceso al recurso:

Perforación de pozos: A la fecha, se han perforado más de 60 pozos en la región de Azuero.

Proyección nacional: El plan de presupuesto contempla la integración de 180 pozos adicionales este año, con una meta final de cerca de 400 pozos a nivel nacional para reforzar la red de suministro.

A pesar de los avances en la infraestructura, el ministro Boyd Galindo fue enfático en mantener las medidas de prevención sanitaria. Actualmente, el agua en las zonas afectadas no es apta para el consumo humano directo.

​Ante esta situación, el Minsa recomienda a la población hervir el agua obligatoriamente antes de ingerirla.

​Utilizar el suministro actual exclusivamente para tareas de higiene personal y limpieza de áreas.

Mantener la precaución extrema para evitar enfermedades de transmisión hídrica mientras se implementan las soluciones técnicas.