Niño de dos años muere ahogado en río de Quebrada Ancha, Colón

Un niño de dos años murió por inmersión el sábado en la comunidad de El Silencio, en el sector de Quebrada Ancha, área de la transístmica de Colón.

En este caso existen dos versiones del accidente. Una sostiene que la madre del menor salió a buscar unas hojas de bijao para hacer unos tamales y no se percató de que el menor la siguió y este cayó al río.

La segunda versión indica que los hermanitos salieron y el menor los siguió; ellos no se percataron de que el menor se fue detrás de ellos, cayendo al río.

Cuando se percatan de que no está, comienzan a buscarlo y lo encuentran en el río.

El menor fue llevado para atención médica, pero ya no tenía signos vitales.

Se inició la investigación por este caso para conocer todos los pormenores de este lamentable accidente.