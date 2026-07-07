Ordenan detención provisional de Jorge Montenegro por presunto peculado: Tribunal revoca medida cautelar

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó de forma unánime la medida cautelar de primera instancia que mantenía en libertad al representante del corregimiento de David cabecera, Jorge Eduardo Montenegro Vallarino, ordenando de manera inmediata su detención provisional en un centro penitenciario.

Al funcionario, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se le sigue una causa penal de alto perfil por la presunta comisión del delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de peculado doloso agravado.

La decisión fue adoptada por el tribunal colegiado conformado por los magistrados Carlos Daniel Fajardo Morales, Rita del Carmen Williams Castillo y Katherine Pittí Valdés de Molina, esta última en calidad de ponente, tras una rigurosa ponderación de los elementos de convicción presentados.

Los dos pilares que enviaron a prisión preventiva al representante

Para ordenar el ingreso inmediato a prisión preventiva de Montenegro Vallarino, la terna de magistrados determinó que las medidas restrictivas dictadas en la primera audiencia eran insuficientes y fundamentó el endurecimiento de la cautelar bajo dos causales estrictamente procesales:

El tribunal concluyó que el estatus de libertad del imputado representaba un riesgo latente y vigente de contaminación o destrucción de medios de prueba clave que podrían entorpecer el esclarecimiento del caso por parte del Ministerio Público.

Los jueces advirtieron que la defensa no aportó ningún informe médico actualizado o certificado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que lograra acreditar una condición grave de salud incompatible con el régimen carcelario regular.

Auditoría de la Contraloría revela anomalías en la Junta Comunal

El expediente penal contra el representante de David cabecera guarda una estrecha relación con los hallazgos consignados en un informe de auditoría forense especial de la Contraloría General de la República.

Dicha auditoría financiera arrojó indicios de una presunta malversación y desvío de partidas presupuestarias que debieron ejecutarse en programas de asistencia e interés social bajo la administración de la Junta Comunal de David durante el quinquenio correspondiente al período 2019-2024.

Detalles de la jornada judicial bajo el SPA

La audiencia de apelación se desarrolló bajo las estrictas reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y contó con las siguientes representaciones técnicas:

La fiscal anticorrupción Alia Suleiman asumió la carga de la acusación, sustentó los riesgos procesales y la gravedad del daño patrimonial al Estado.

Miguel Herrera asistió legalmente al imputado. En la audiencia también estuvo presente, en calidad de oyente, el abogado particular Carlos Carrillo.

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