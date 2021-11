Polémica en Veraguas por declarar laborable el 9 de noviembre día del 'Grito en Santiago'

“Al parecer quieren acabar con la historia y no reconocer el valor de quienes se atrevieron a luchar por la separación de Panamá de Colombia” así lo expresó el alcalde del distrito de Soná, Young Hidalgo, al cumplirse los 118 años del movimiento separatista ejecutado por un grupo de 71 mujeres en ese distrito.

La máxima autoridad en Soná, dijo que este 8 de noviembre “su distrito le rindió honores a esas valientes damas que se atrevieron a levantar su voz en contra de la ignominia colombiana de 1903, en este sector veragüense”.

El alcalde Hidalgo, criticó de manera pública al gobernador veragüense Manuel Castillo durante una entrevista radial, indicando que los gritos en Soná y Santiago son fechas importantes en la región.

Las fechas históricas del 9 y el 14 de noviembre en Río de Jesús y Santa Fe, no tendrán la relevancia que debe por una circular enviada por esta autoridad provincial que les indica que son días laborales para todas las instituciones públicas.

Por su parte, el gobernador de Veraguas, Manuel Castillo indicó que la medida no es de tenor político, sino más bien del cumplimiento de lo que dictan las leyes en asuntos administrativos, puesto que no hay un asidero legal que contemple el cese de labores en las fechas en todas las instituciones públicas.

Young Hidalgo alcalde de Soná, dijo además que la historia no se puede cambiar y no reconocer lo que hicieron esas valientes damas, es muy parecido a no rendirle honores en esta fecha a los próceres y a los símbolos patrios en este mes de noviembre.

Según el alcalde Samid Sandoval, es lamentable que por el simple hecho de que esta administración municipal no pertenece al partido gobernante PRD, se quiera obviar la importancia de un día que tradicionalmente ha sido feriado para los santiagueños.

A criterio de la autoridad municipal, esta decisión del gobernador, basada en una opinión no vinculante de la Procuraduría de la Administración, atenta contra el valor histórico de la gesta de valientes santiagueños que hace 118 años se adhirieron a la Separación de Panamá de Colombia de 1903.

