Potabilizadora en Changuinola alcanza un 92 % de avance

La construcción de la nueva planta potabilizadora Las Tablas-Sibube, ubicada en el distrito de Changuinola, registró un sólido 92 % de avance físico, consolidando la fase final de una obra de alto impacto social orientada a resolver las deficiencias históricas de abastecimiento que afectan a la provincia de Bocas del Toro, destacó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

Con este nivel de ejecución, el proyecto se perfila para optimizar y fortalecer de manera directa la distribución de agua de calidad para una población que supera los 28 mil habitantes en diversos sectores del distrito bocatoreño.

Los frentes de trabajo actuales se concentran de forma simultánea en la infraestructura civil de soporte, accesibilidad y en los sistemas mecánicos de precisión necesarios para la futura puesta en marcha del complejo hídrico:

De acuerdo con el Idaan, la obra civil pesada avanza a buen ritmo con la construcción de la caja técnica para la instalación de una válvula de control tipo mariposa de 16 pulgadas, componente crítico ubicado en la línea de aducción (tubería que transporta el agua cruda hacia el sistema de tratamiento).

Además, se ejecutan las adecuaciones arquitectónicas y de mobiliario especializado en el laboratorio físico-químico, situado en el edificio administrativo, donde se realizarán los análisis diarios para garantizar la potabilidad del recurso.

Mientras, las cuadrillas operativas desarrollan labores de estabilización y pavimentación en el camino de acceso principal a la planta para facilitar las operaciones de mantenimiento y el traslado de insumos químicos de dosificación.

La aceleración de los trabajos responde a una estrategia de priorización de la inversión pública enfocada en los servicios básicos del interior de la República. El director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González, enfatizó que la culminación de esta planta potabilizadora se alinea con las metas de gestión del Gobierno Central.

"Estamos acelerando la ejecución de las obras que permitan llevar más agua potable a las comunidades. Cada avance que registramos en la planta potabilizadora Las Tablas-Sibube nos acerca al objetivo de poner en funcionamiento una infraestructura que fortalecerá el abastecimiento para miles de familias bocatoreñas", señaló Tercero González.

"Nuestro compromiso es culminar este proyecto con los más altos estándares técnicos y de calidad para seguir llevando soluciones concretas a la población", añadió.

Con el equipamiento electromecánico en marcha y la culminación de las obras civiles de la línea de aducción, el personal técnico del Idaan iniciará próximamente el periodo de pruebas hidráulicas y calibración de los sistemas de filtrado antes de proceder con la distribución formal a la red domiciliaria.