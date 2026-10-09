Pánico fue lo que se vivió este viernes en diferentes puntos de la provincia de Colón, luego del temblor.

Muchas personas reportaron caída de objetos en sus casas y negocios.

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Sentían cómo el piso se movía, y se asemejaba a una ola del mar.

Otras personas sintieron mareo y estados de pánico, por temor a que les cayeran encima losas de concreto.

En Colón, después del temblor, se reportó al menos una réplica.

Esto motivó que los centros de trabajo, tanto públicos como privados, enviaran a sus trabajadores a sus casas como medida de precaución.

Al igual que las escuelas y colegios, fueron evacuados también por seguridad.

Fue después del temblor que se reportó un incendio en una bodega de la Zona Libre de Colón, lo que motivó la emergencia de parte de los bomberos que acudieron a sofocar el siniestro.