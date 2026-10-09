CSS no reporta afectados por el sismo, pero evalúa posibles daños estructurales

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, tras el sismo registrado en la ciudad de Panamá, hasta el momento no se reportan pacientes, usuarios ni colaboradores afectados en sus instalaciones de salud.

La institución indicó que se han identificado posibles daños en algunas estructuras, cuya magnitud y alcance están pendientes de verificación por parte de los equipos técnicos correspondientes.

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Ante esta situación, la CSS exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, especialmente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad señaló que se mantiene atenta a la evolución de la situación y que comunicará oportunamente cualquier actualización relevante sobre las condiciones de sus instalaciones y la atención que brinda a la población.