Los trabajos de rehabilitación vial en el neurálgico sector de Cuatro Altos, en las afueras de la ciudad de Colón, registran un 40% de avance.

La obra, ejecutada bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas (MOP), es clave para el movimiento comercial del país al conectar directamente la Zona Libre de Colón con los principales puertos marítimos de la provincia.

Plan de ejecución y tecnología del concreto

Para garantizar la durabilidad de la rodadura y acelerar los tiempos de entrega, el proyecto está utilizando ingeniería de alta resistencia:

Concreto 650 Flex de 24 horas: Se aplica en la reposición de losas en la rotonda, con un espesor de 30 centímetros , diseñado específicamente para soportar el flujo constante de equipo pesado.

Fase 1 (Junio - Julio): Las labores en la rotonda comenzaron el pasado 14 de junio y se estima que concluyan a finales de julio . Esta etapa incluye la sustitución de losas dañadas y la adecuación de la base de la vía.

Fase 2 (Agosto): Durante el mes de agosto se ejecutarán los trabajos de perfilado y la colocación final de la carpeta asfáltica.

Inspección de las autoridades

La relevancia logística de este punto vial motivó la inspección técnica de Anel Flores, Contralor General de la República, quien al cierre de la semana pasada recorrió la rotonda de Cuatro Altos para evaluar el ritmo de ejecución del proyecto.

La obra es una de las mejoras viales más esperadas por los conductores locales y los gremios del transporte de carga, quienes exigían una estructura resistente al alto tonelaje que transita diariamente por la región.