La reciente emergencia registrada en el Puente de Las Américas no solo afectó a los residentes de la capital y del sector Oeste, sino que también ha tenido repercusiones directas en el transporte proveniente del interior del país, especialmente en rutas como Chitré–Panamá.

De acuerdo con transportistas, las demoras ocasionadas por el congestionamiento vehicular han alterado significativamente los tiempos de recorrido.

Luis Castillero, dirigente del sector transporte, indicó que viajes que normalmente se completaban en alrededor de cuatro a cinco horas ahora toman más tiempo, afectando la planificación tanto de usuarios como de transportistas.

Asimismo, el aumento en el tiempo de viaje ha generado un mayor consumo de combustible en las unidades, lo que eleva los costos operativos en un contexto ya impactado por el alza de los precios, aseguró Castillero.

Otro de los efectos visibles ha sido la disminución en la cantidad de pasajeros, ya que muchos usuarios optan por posponer sus traslados ante las incomodidades que representan los retrasos prolongados.

Transportistas señalaron que esta situación no solo afecta la operatividad del servicio, sino que también genera un impacto económico en cadena, repercutiendo tanto en el sector transporte como en los usuarios.

Ante este panorama, hicieron un llamado a la comprensión y paciencia de la población mientras se normaliza el tránsito en esta importante vía de conexión nacional.