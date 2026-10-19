UDELAS atiende a 311 pacientes tras el terremoto: mujeres representan más del 54% de las asistencias

Un total de 311 personas afectadas por el terremoto de 7.5 Mw recibieron asistencia médica y sociosanitaria integral entre el 13 y el 16 de octubre de 2026, mediante el despliegue del Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (CIAES) y la Clínica Móvil de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

Las cifras operativas presentadas por el director del CIAES, Ramiro Campos, confirman un impacto significativo en las regiones de Azuero y Veraguas, donde brigadas de profesionales y estudiantes voluntarios brindaron servicios de medicina general, fisioterapia, estimulación temprana, trabajo social y contención psicológica.

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Balance general y brecha de género en la atención

Del universo total de 311 pacientes asistidos, la mayoría correspondió al sexo femenino: mujeres: 169 atenciones (54.3%) y hombres: 142 atenciones (45.7%)

De acuerdo con el especialista Ramiro Campos, la mayor prevalencia de mujeres en las consultas responde principalmente a un factor preventivo y de autocuidado, ya que la población femenina acude con mayor frecuencia a las evaluaciones de salud en comparación con los hombres.

Desglose de atenciones por fecha y comunidad

Las jornadas itinerantes de la Clínica Móvil concentraron la cobertura sociosanitaria en tres puntos neurálgicos de las provincias afectadas:

En la región de Azuero el 13 de octubre fue la jornada con mayor volumen de pacientes, registrando 154 personas atendidas (78 mujeres y 76 hombres), quienes recibieron apoyo clínico primario y asistencia social de emergencia.

Mientras que en La Trinchera (15 de octubre): Se prestó atención multidisciplinaria a 76 pacientes (47 mujeres y 29 hombres).

En San Antonio y Las Torres, Veraguas (16 de octubre): La brigada cerró su ciclo de intervenciones beneficiando a 81 personas (44 mujeres y 37 hombres).

Compromiso y cobertura integral

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, subrayó que la respuesta de la universidad reafirma su compromiso social e institucional en momentos críticos para la nación, permitiendo que la comunidad estudiantil ejerza la solidaridad y el servicio público a través de la práctica supervisada.

Además de las brigadas de campo, la universidad mantiene cobertura psicológica continua y activa en sus tres sedes para atender cuadros de ansiedad, estrés postraumático y duelo derivados del desastre sísmico.