El incremento de accidentes de tránsito en la provincia de Veraguas, especialmente atropellos y colisiones con desenlaces fatales, ha encendido las alertas entre autoridades, transportistas y miembros de la sociedad civil.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a reforzar la prevención y la responsabilidad en las vías.

Durante las últimas semanas, las carreteras de esta provincia han sido escenario de múltiples hechos de tránsito que han dejado víctimas fatales y luto en las familias, una situación que preocupa profundamente a diversos sectores.

Luis Alberto Alcedo, representante legal de la ruta Santiago–Viguí, exhortó tanto a peatones como a conductores a asumir una actitud más responsable al transitar por las vías.

“Es necesario adoptar medidas de cuidado para evitar tragedias que enlutan a nuestros hogares”, señaló.

Por su parte, el teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Alex González, manifestó su inquietud ante el aumento de estos casos, destacando que a diario las unidades de la institución atienden emergencias relacionadas con accidentes de tránsito.

“Lo más lamentable es que muchos de estos incidentes tienen consecuencias fatales”, indicó.

Desde la sociedad civil también surgen voces de preocupación.

Yasirey Vásquez, estudiante universitaria, consideró alarmante la situación y señaló la necesidad de que las autoridades implementen acciones más efectivas.

“Es preocupante lo que está ocurriendo en Veraguas. Se deben buscar correctivos para evitar tantos hechos lamentables”, expresó.

Ante este panorama, el llamado es claro: reforzar la educación vial, el respeto a las normas de tránsito y la prudencia tanto de conductores como de peatones, con el fin de reducir la incidencia de accidentes y preservar la vida en las carreteras de la provincia.