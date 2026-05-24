La violencia volvió a estremecer a Chitré la noche de este sábado, luego de una balacera registrada durante una actividad artística en la que se presentaba el reguesero panameño El Tachi, hecho que dejó una persona muerta y dos heridas.

La víctima fatal fue identificada como Rando Antonio Castillo Valdés, de 24 años de edad, con residencia en Alcalde Díaz, en la ciudad capital, aunque según informes extraoficiales también mantenía vínculos y permanencia en el sector de Las Huertas, en La Villa de Los Santos, adonde presuntamente había llegado huyendo de situaciones de violencia relacionadas con conflictos previos.

El ataque ocurrió cerca del estadio Rico Cedeño y provocó escenas de desesperación entre los asistentes, quienes corrieron al escuchar múltiples detonaciones.

La diligencia de levantamiento del cadáver culminó pasadas las 3:00 de la madrugada y estuvo encabezada por la fiscal de homicidio, Edilma Flores, junto a personal del Ministerio Público y Criminalística.

Se conoció que Castillo Valdés presentaba siete impactos de bala: tres en la cabeza, tres en el abdomen y uno en el brazo izquierdo. Durante el procesamiento de la escena fueron recolectados 26 indicios balísticos y otras evidencias que forman parte de las investigaciones.

Además de la víctima fatal, el ataque dejó dos personas heridas procedentes de la provincia de Los Santos. Uno de ellos es un hombre de 21 años, quien permanece estable en el Hospital Gustavo Nelson Collado, mientras que un menor de 17 años tuvo que ser ingresado al salón de operaciones tras recibir un disparo en la región abdominal.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar y perseguir el vehículo presuntamente utilizado por los atacantes a través de la vía Circunvalación. El seguimiento culminó en el puente Escotá, en el distrito de Parita, donde los sospechosos abandonaron el automóvil, perteneciente a una agencia de arrendamiento, arrendado a nombre de una mujer, y escaparon hacia una zona boscosa.

Actualmente las unidades policiales mantienen fuertes operativos de rastreo en el área para lograr la captura de los responsables.

Las investigaciones y verificaciones realizadas por las autoridades revelan que el occiso mantenía un extenso prontuario delictivo desde el año 2020 hasta finales de 2025. Entre los antecedentes figuran allanamientos por delitos contra la seguridad colectiva, posesión de armas y explosivos, decomisos de sustancias ilícitas, órdenes de aprehensión, hurtos y un hecho previo donde resultó herido por arma de fuego el año pasado.

Debido a estos antecedentes, las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con rencillas entre grupos criminales.

El hecho ha generado consternación entre los residentes de Chitré, una ciudad que históricamente fue reconocida por su tranquilidad, pero que enfrenta un preocupante incremento de hechos violentos que mantienen alarmada a la población.

