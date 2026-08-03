Impulsará un diálogo colectivo urgente

Convencido de que la violencia contra la mujer es un problema real al que hay que hacer frente y que no se puede seguir ignorando, el director y productor José Luis Rodríguez lleva este tema a la pantalla grande con "Señales", una película que busca incentivar un diálogo colectivo y elevar el nivel de conciencia de la sociedad sobre este flagelo.

"Señales", que se estrenará en los cines de la localidad el 27 de agosto, aborda con una mirada cuidadosa el problema y deja en evidencia aquellas conductas violentas que se han normalizado, lo cual dificulta detectar cuándo alguien está en un círculo de violencia.

Rodríguez comentó a Panamá América que empezó a trabajar en la cinta hace cinco años tras ver con preocupación el aumento de la violencia contra la mujer, panorama que no ha cambiado, dado que en el primer semestre de 2026, según cifras del Ministerio Público (MP), se reportaron 13 femicidios, 17 tentativas de femicidio y 8 muertes violentas, que son superiores en comparación con los casos contabilizados en el mismo periodo del año pasado.

Por sí sola, no transforma esta realidad, sin embargo, sirve como herramienta para que el espectador identifique conductas, diálogos, miradas y actitudes del agresor, que generarán una conversación interna, luego con personas cercanas, creando alerta y debate colectivo.

El equipo de "Señales" está feliz de que el proyecto sea una realidad porque fue difícil conseguir apoyo porque aunque muchos reconocen la importancia del tema, varios se negaron a involucrarse por considerarlo "delicado".

Rodríguez insistió que la violencia afecta a toda la sociedad y que hay que enfrentarlo colectivamente, sin darle la espalda.

Estreno

"Señales", protagonizada por Katia Semacaritt, Julio Chamorro, Enithzabel Castrellón, Carlota Allen, Laurie Muñoz y Odette Versailles, sigue a una mujer, de 34 años, con una vida profesional que sigue creciendo, que establece una relación de pareja con un compañero del trabajo, que poco a poco con la convivencia diaria empieza a mostrar una conducta caracterizada por el control y la violencia psicológica.

Tras una serie de eventos, la mujer decide poner fin a la relación, sin imaginar lo que está por venir.

La película, bajo la producción de Vivo Films, también se emitirá en televisión nacional y tendrá un recorrido por festivales internacionales.