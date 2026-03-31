Abren postulaciones para buscar reemplazo de Juncá en el Tribunal Electoral

Ya abrió el periodo de postulaciones para la elección del cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y su Suplente, informó la Asamblea Nacional quien fundamenta esta decisión en la Resolución No.48 de 30 de marzo de 2026.

Y es que el periodo de Alfredo Juncá, magistrado principal así como el magistrado suplente Gilberto Estrada vencerá a final de año.

"Los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral y Suplente deberán apersonarse a la Secretaría General de la Asamblea Nacional a presentar sus aspiraciones por escrito", detalla la Asamblea en un comunicado.

El periodo de recepción de estos documentos será desde el 6 al 10 de abril en horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

Añade que en la nota se deberá indicar a qué cargo aspira, ya sea magistrado principal o suplente con las constancias documentales que demuestren el cumplimiento de los requisitos necesarios para aspirar al cargo.

Los interesados deberán presentar

1. Hoja de Vida.

2. Certificado de nacimiento.

3. Copia autenticada de la cédula de identidad personal.

4. Declaración jurada en la que conste que no tiene antecedentes penales y que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 203 de la Constitución Política.

5. Certificación y diplomas de estudios realizados. Las copias de diplomas que confieren títulos universitarios deberán estar acompañados por el original para su cotejo al momento del recibo de los documentos.

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Asegura la Asamblea que el original será devuelto al candidato inmediatamente recibido dichos documentos.

6. Copia del acuerdo del pleno de la Corte suprema de justicia en el que conste que es abogado idóneo.

7. Resolución del Órgano ejecutivo que lo declara idóneo para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.