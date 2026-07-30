ACP ajusta calado de buques, pero mantiene tránsito estable en el Canal de Panamá ante el fenómeno de El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que, aunque las lluvias han estado por debajo de lo esperado, no se contempla limitar el número de buques que cruzan la vía interoceánica. La prioridad es mantener la estabilidad operativa.

En cambio, la administración ha optado por aplicar reducciones de calado, medida que permite administrar las reservas de agua en los lagos Gatún y Alhajuela. Con ello, se busca garantizar la continuidad del tránsito.

La subadministradora, Ilya Espino de Marotta, explicó que los altos niveles registrados al inicio de la temporada ofrecen un margen de seguridad. Esa condición brinda confianza para sostener las operaciones sin mayores afectaciones.

No obstante, reconoció que ya se han anunciado dos ajustes de calado para los buques Neopanamax, debido a que las precipitaciones no alcanzan los niveles deseados. Aun así, aclaró que el tránsito diario se mantiene sin cambios.

«Tenemos una buena reserva que nos debe permitir manejar el Canal de una manera bastante responsable con nuestros clientes, pero sí, ya hemos anunciado dos, digamos, reducciones de calado para los clientes», señaló.

De igual manera, Espino de Marotta subrayó que, si en algún momento fuera necesario limitar la cantidad de barcos, la industria sería notificada con al menos un mes de anticipación. La ACP insiste en actuar con transparencia frente a sus clientes.

La ingeniera recordó que en 2023 las condiciones hídricas obligaron a restringir el número de tránsitos diarios. Por ello, insistió en que las decisiones actuales buscan evitar repetir ese escenario y preservar la competitividad del Canal.

Las declaraciones se dieron durante encuentros con representantes de la sociedad civil y empresarios en Chiriquí.