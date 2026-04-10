Los conductores de transporte público y de carga ya pueden realizar su solicitud de participación en el programa de subsidio del combustible, de manera sencilla y totalmente en línea, informó la AIG y la ATTT.

Los transportitas de las modalidades colectivo, selectivo y colegiales) podrán acceder a través de la plataforma Panamá Conecta e ingresar a la opción de subsidios donde podrán completar su solicitud de manera sencilla y en línea.

Próximamente también podrán acceder los conductores de transporte de carga.

También señalaron que para facilitar el proceso, han puesto a disposición un manual con instrucciones paso a paso en www.transito.gob.pa, que detalla cómo realizar el registro correctamente.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir los pasos detallados en el manual para evitar inconvenientes en la validación de sus solicitudes.



Podrán registrase en: https://panamaconecta.gob.pa/menu