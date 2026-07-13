El mal tiempo que vive el país desde hace varios días, obligó a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a declarar Alerta Verde en 19 distritos del país.

Desde las 1:00 p.m. de este lunes se encuentran bajo esta condición toda la provincia de Bocas del Toro, casi toda la comarca Ngäbe Buglé y los distritos de Santa Fe, Calovébora y Cañazas, en Veraguas; Donoso, Chagres y Omar Torrijos, en Colón; y La Pintada, en Coclé.

El Sinaproc mantiene activados los mecanismos de monitoreo y vigilancia permanente en las provincias y comarcas del país, en coordinación con gobiernos locales.

Se pide a la población de estas divisiones geográficas que eviten cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, y no permanecer en zonas propensas a deslizamientos, inundaciones o caída de árboles.

La Alerta Verde es una fase de vigilancia y prevención que obliga a los centros de operaciones de emergencia a mantenerse en monitoreo para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que la zona de convergencia intertropical se mantiene activa sobre el territorio nacional y se observa el desplazamiento de ondas tropicales y abundante humedad proveniente del Caribe y el Pacífico, lo que incrementa el potencial de lluvias significativas.

A su vez, Sinaproc emitió un Aviso de Prevención por mareas máximas en la costa del Pacífico desde la tarde de este martes hasta la mañana del domingo, 19 de julio.'



Los que más sufren con el mal tiempo son los árboles y la caída de estos es la principal incidencia que atienden los estamentos de protección civil.



En Colón, son tres distritos los afectados, mientras que en Coclé solo hay uno y los que se ubican en el norte de Veraguas, también se han visto perjudicados.



Ha sido la provincia más golpeada por las lluvias. En las últimas horas 250 casas se inundaron y todavía no se habla de cuántas familias se vieron afectadas en los cuatro distritos de Bocas del Toro.

Más afectaciones

La provincia de Bocas del Toro sigue siendo la más afectada por las lluvias.

Sandra Blake, directora provincial de Sinaproc en esa provincia, informó que más de 250 casas en el distrito de Chiriquí Grande quedaron inundadas, tras las fuertes lluvias de la madrugada del lunes.

Sinaproc realizó una evaluación y monitoreo por sectores de Almirante y Chiriquí Grande que se han visto afectados.

A su vez, unidades de la Zona Regional de Bocas del Toro del Cuerpo de Bomberos, atendieron caídas de árboles en Changuinola, Guabito y Almirante, tras las fuertes lluvias y ráfagas de viento.

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En esta provincia se contabilizaron más de 4,100 afectados por las inundaciones y más de 1,500 viviendas.

Más caídas de árboles se registraron en otros puntos del país como Panamá Este, Guararé y Penonomé-

En el fin de semana pasado, los bomberos atendieron a nivel nacional 234 emergencias, de las que 28 fueron árboles caídos y 27 accidentes.