Avances en la Gestión Habitacional y Social

Durante el período comprendido entre julio de 2024 y marzo de 2026, las Direcciones de Arquitectura y de Mejoramiento Habitacional han ejecutado una estrategia continua para reducir el déficit habitacional en la población más vulnerable. Esta gestión conjunta ha permitido la entrega de un total acumulado de 4,903 soluciones de vivienda. El compromiso institucional se reflejó con fuerza durante el año 2025, el cual registró el mayor volumen de actividad con 2,667 unidades entregadas, consolidando la capacidad operativa de ambas direcciones en beneficio de las familias panameñas.

La progresión de estas entregas muestra una planificación sostenida en el tiempo:

En el segundo semestre de 2024 (julio a diciembre), se completaron 1,593 viviendas.

Durante el primer trimestre de 2026 (enero a marzo), ya se han contabilizado 643 nuevas soluciones, manteniendo el ritmo de respuesta ante las necesidades de vivienda.

Complementando estas acciones de infraestructura, la Dirección de Asentamientos Informales ha fortalecido la seguridad jurídica de la población mediante la entrega de 116 lotes de tierras.

Las familias pertenecen a la comunidad 13 de Febrero, localizada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Este esfuerzo integral no solo garantiza un techo digno a través de las edificaciones de las Direcciones de Arquitectura y Mejoramiento, sino que también promueve el ordenamiento territorial y la estabilidad social para los beneficiarios que anteriormente se encontraban en situaciones de informalidad.