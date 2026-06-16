Azihra Valdés es designada como nueva secretaria ejecutiva de Conades

El presidente de la República designó hoy a Azihra Edith Valdés Madrid como la nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Valdés, quien fungía como directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) en el Ministerio de Gobierno, reemplaza en el cargo a Antonio Tercero González.

González había dejado la institución en abril de 2026 para asumir la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La nueva secretaria ejecutiva de Conades es licenciada en Periodismo por la Universidad de Panamá, posee una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo y cuenta con una certificación internacional en Innovación Empresarial, avalada por la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad del Istmo.

Además, es piloto comercial. En su trayectoria en la administración pública, destaca su labor entre los años 2009 y 2014, cuando se desempeñó como coordinadora del área de juventud y de la estrategia de comunicación del Estado.