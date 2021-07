Caja de Seguro Social: Panameñistas se salen del diálogo, mientras docentes se reintegran

El Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social sufrió una nueva baja este martes, pero los representantes que quedan decidieron continuar con las conversaciones para la aprobación de propuestas que le den sostenibilidad a la institución.

El Partido Panameñista decidió levantarse de la mesa del diálogo hasta que el Gobierno haga un esfuerzo para que los trabajadores retornen.

"Exigimos al Gobierno una pausa para revisar lo ocurrido y realizar un esfuerzo genuino para rescatar esta iniciativa", expresó José Isabel Quintero, quien leyó el comunicado del partido opositor.

En contrapeso a la salida del Panameñista, ayer se incorporó a la mesa plenaria del diálogo, en representación de los educadores, Exonobel Quintero, quien no se había presentado antes por problemas de salud.

No obstante, a pesar de que en la plenaria los educadores tienen representación, no ocurre lo mismo en las comisiones temáticas, donde no se han podido poner de acuerdo para escoger a sus integrantes.

Quintero es suplente de la profesora Isis Caballero, quien decidió retirarse del diálogo el pasado 17 de marzo.

Conato reitera retirada

La plenaria de ayer comenzó con la presencia de representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), quienes explicaron su posición de no regresar al diálogo, que para ellos no tiene validez sin su presencia.'



En la mesa plenaria han dejado de participar los tres representantes de Conato, uno de Conusi que jamás se designó y, ahora, uno del Partido Panameñista, con lo que quedan 22 integrantes de 27 convocados.



Adicional a estas ausencias, en las comisiones temáticas tampoco participan representantes de los gremios educativos.



Hoy debe continuar el trabajo en las sesiones de Administración y la de Sector Formal e Informal.



Las comisiones tienen tres meses, que se vencen a mediados de septiembre para armonizar las propuestas que serán llevadas a la mesa plenaria.

"Para el Conato, el primer paso para salvar a la CSS es reconocer el fracaso de la reforma de 2005 y la vuelta al sistema solidario de pensiones", planteó Eduardo Gil, dirigente de Convergencia Sindical.

La posición de Conato no fue compartida por representaciones afines a la organización, como los pacientes con enfermedades crónicas, los enfermeros y médicos, que plantearon que comparten muchas de las ideas de los sindicalistas sobre la institución, pero prefieren seguir la lucha dentro del diálogo.

Fenasep sigue adentro

Luego, el representante de los servidores públicos, José Alba, leyó un comunicado de su organización en la que se plasma que, a pesar de la posición del Conato, del que ellos forman parte, decidieron mantenerse en el diálogo.

"Somos una organización de diálogo para la búsqueda de soluciones. Fenasep con el respeto de la ley mantendrá su posición de defender los derechos de los trabajadores ante las posibilidades de que el resto de los que integran el diálogo argumenten cambios de las medidas paramétricas o privatizadoras", manifestó Alba.

Después de conocer estas posiciones, los representantes de 19 organizaciones que participan del diálogo acordaron mantenerse en este esfuerzo que inició en el mes de enero.

Sin embargo, no se pusieron de acuerdo para aprobar un comunicado en dicho sentido, debido a que los representantes de los médicos y los profesionales y técnicos de la salud consideraron el documento como "politiquero" y de apoyo al Gobierno.

