Una docena de miles de personas participaron en la feria “China-Panamá: “Historias que unen”, celebrada en la Plaza del Delfín de Albrook Mall los días 13 y 14 de junio de 2026, como parte de las actividades conmemorativas por el noveno aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La actividad, organizada por la Embajada de China en Panamá, reunió a panameños y miembros de la comunidad china en torno a una variada agenda cultural, gastronómica y recreativa que incluyó espectáculos artísticos, exhibiciones, muestras de innovación, tradiciones ancestrales y actividades para toda la familia.

Durante la inauguración, el encargado de Negocios a.i. de la Embajada de China en Panamá, Huang Zhiwei, destacó los vínculos históricos, culturales y económicos que han unido a ambas naciones a lo largo de los siglos. El diplomático resumió la relación bilateral en cuatro historias: el encuentro, la integración, el apoyo mutuo y el crecimiento conjunto.

Al referirse al futuro de la relación entre ambos países, Huang afirmó que “estas cuatro historias quedan muy cortas para contar lo mucho que nos une” e invitó a seguir construyendo nuevos capítulos de amistad y cooperación.

Entre los aspectos históricos mencionados, recordó el intercambio comercial iniciado durante la ruta del Galeón de Manila, la llegada de los primeros trabajadores chinos a Panamá en 1854 para participar en la construcción del ferrocarril y posteriormente del canal, así como el respaldo brindado por China a la lucha panameña por la recuperación de la soberanía canalera mucho antes del inicio de relaciones diplomáticas.

También destacó los resultados alcanzados desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, señalando que China se mantiene como el segundo usuario del Canal de Panamá y el principal proveedor de la Zona Libre de Colón. Agregó que el comercio bilateral se ha duplicado, la inversión china en Panamá se ha multiplicado por seis y miles de panameños han participado en programas de capacitación y becas en el país asiático.

Por su parte, Alejandro Mendoza, representante del canciller Javier Martínez Acha y director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirmó el interés de Panamá en fortalecer la relación bilateral y destacó el papel histórico del país como puente de encuentro entre culturas.

La diputada Patsy Lee, presidenta del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá-China, resaltó la importancia de mantener una política de apertura y cooperación internacional, subrayando el carácter multicultural de la sociedad panameña. Para dar mayores beneficios y oportunidades a los panameños, es necesario desarrollar, con soberanía y autonomía, las relaciones con China pese a las enormes presiones de una potencia extranjera.

La feria también sirvió como escenario para iniciativas de responsabilidad social. Durante el evento se entregaron becas a estudiantes panameños de escasos recursos y se realizaron donaciones de implementos deportivos a centros educativos, gracias al apoyo de la Embajada de China y de la comunidad chino-panameña.

Al encuentro asistieron autoridades gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, líderes comunitarios, representantes de medios de comunicación y figuras que participaron en el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La masiva asistencia registrada durante los dos días de actividades confirmó el interés de panameños y chinos por continuar fortaleciendo una relación que trasciende el ámbito político y económico, sustentada en el intercambio cultural, el respeto mutuo y la cooperación entre ambos pueblos.