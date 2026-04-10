Comenzará a funcionar una de las obras más esperadas: el intercambiador de Villa Zaíta

A partir del lunes, 13 de abril, se habilitará el intercambiador modal de Villa Zaita, una de las tareas pendientes de la extensión del metro hasta este sector del norte de la capital.

En este nuevo esquema, MiBus desempeña un rol clave como operador del componente troncal de buses dentro del intercambiador, facilitando la conexión directa con la red de Metro.

También, las 'chivas' tendrán su espacio, permitiendo una conectividad más amplia y capilar hacia las comunidades.

El intercambiador estará bajo la administración y operación de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con un horario de operación de lunes a domingo, desde las 4:00 am hasta las 12.00 am.

Tiene 12 puertas, siendo las seis primeras para el transporte interno de las rutas de Villa Grecia, San Vicente, La Unión, Villa Unida, Cabima, Caimitillo y Nuevo Caimitillo.

Desde la puerta 7 hasta la 12 será para los metrobuses, siendo la 7 para la ruta interna de Chilibre.

La puerta 8 será para los buses de Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar, mientras que la 9 será para la Vía Panamá Norte - Metro de Cerro Viento.

La puerta 10 todavía no tiene ruta específica, en tanto que la 11 será para las rutas de El Valle y la 12 para las rutas del Corredor Norte.