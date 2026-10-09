Las principales carreteras, avenidas y calles del país se han vuelto un caos de personas tratando de regresar a sus hogares, luego del potente sismo de 7.2 grados que afectó el centro sur del país.

Para poder agilizar el tráfico, debido a que el metro se encuentra fuera de funcionamiento, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) comunicó que los corredores no tendrán costo hasta la medianoche.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Durante estas horas sin cobro en los peajes, las barreras permanecerán levantadas, por lo que ENA agradece a los conductores circular con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.

De igual forma, los acostumbrados tranques hacia Arraiján y La Chorrera se adelantaron, debido a que los trabajadores salieron más temprano por el terremoto.

Por otra parte, la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) informó que los controladores de tránsito aéreo mantienen la coordinación y gestión del espacio aéreo panameño, facilitando el desvío seguro de las aeronaves y el ordenamiento del tránsito aéreo.

A su vez, recomienda a los pasajeros que se mantengan en comunicación con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.