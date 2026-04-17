CSS destaca resarcimiento de $2.4 millones por caso de corrupción

La Caja de Seguro Social (CSS) destacó el anuncio hecho por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, sobre el resarcimiento por un monto de $2,424,192.52 como resultado de investigaciones penales vinculadas a la alteración de la base de datos institucional.

De acuerdo con la entidad, este resultado constituye una señal concreta de avance en las acciones dirigidas a esclarecer los hechos irregulares denunciados y querellados por la institución, buscando de esta manera recuperar recursos de los fondos que pertenecen a todos los asegurados.

El director general de la CSS, Dino Mon, dijo que “estos primeros resultados tangibles reafirman que la lucha contra la corrupción no es un discurso, sino una acción firme y sostenida. Desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado una política de cero tolerancia, que ya empieza a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”.

Subrayó además que la CSS ha presentado más de 1,000 denuncias ante las autoridades competentes, como parte de un proceso sistemático de revisión, depuración y fortalecimiento institucional.

“Reiteramos nuestro respaldo total, tanto personal como institucional, al Ministerio Público para que continúe adelantando las diligencias necesarias con la mayor agilidad posible. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para recuperar la confianza ciudadana”, añadió.

La CSS reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus mecanismos de control interno y promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad, la ética y el buen servicio público.