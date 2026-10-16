¿Cuántos sismos se miden al año en Panamá?

En Panamá se registran anualmente alrededor de 800 temblores, los cuales corresponden en su gran mayoría a eventos de baja magnitud que la ciudadanía suele no percibir en su vida cotidiana, reveló el doctor Oscar Ramírez, especialista en ingeniería estructural y sísmica.

Esta constante actividad confirma que el territorio nacional se encuentra situado en una zona tectónicamente activa, siendo considerada una de las regiones con mayor incidencia de movimientos telúricos.

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A raíz del sismo de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado viernes, la preocupación sobre la estabilidad del terreno y la posibilidad de nuevos eventos ha permanecido latente entre la población.

Durante sus declaraciones, Ramírez explicó que existe la probabilidad de que se produzca un nuevo sismo mientras se desarrollan las réplicas del evento principal.

No obstante, aclaró que este tipo de escenarios suele presentarse únicamente en los primeros momentos y en un periodo de tiempo muy cercano a la fecha en que ocurrió el fenómeno inicial.

Al analizar el comportamiento histórico tras sucesos de esta magnitud, Ramírez indicó que el pronóstico apunta a que las réplicas sean cada vez menores.

El proceso de las secuencias telúricas contempla que, de manera paulatina, la actividad sísmica tienda a estabilizarse por completo conforme transcurren los días.

Indicó que este diagnóstico y la tendencia de disminución en la intensidad de las réplicas se respaldan también en las opiniones y análisis emitidos por especialistas en sismología de la Universidad de Panamá (UP) y otras instituciones científicas.

Pese a que las estadísticas anuales reflejan que muchos de los temblores pasan inadvertidos para los ciudadanos, las autoridades reiteran la importancia de mantener la calma y estar preparados ante cualquier eventualidad.

Finalmente, los expertos recalcaron que, aunque se pueden monitorear las tendencias y calcular probabilidades basadas en la historia sísmica del país, los movimientos telúricos siguen siendo impredecibles en cuanto a su ocurrencia exacta.