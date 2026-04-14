Declaración socioeconómica se mantiene como requisito para becas del Ifarhu

Los estudiantes preseleccionados en el Concurso de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) deberán presentar una declaración jurada socioeconómica como parte de los requisitos del proceso.

Aunque el director de la entidad, Carlos Godoy, había anunciado que se iba a eliminar este requisito, la institución decidió mantenerlo, debido a que está en el reglamento interno, y era imposible eliminarlo.

Ante esta situación, se acordó que los estudiantes descarguen el formulario de la página web del Ifarhu y detallen sus ingresos o salario.

Con esta medida, se busca evitar que instituciones ajenas al Ifarhu cobren por la emisión de este documento.

Los estudiantes de nivel Básica General y Media (planteles oficiales y particulares), a partir de segundo grado, deben presentar los siguientes requisitos.

Promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0.

Documentos para presentar una vez preseleccionado.

Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad).

Dos copias por ambos lados de la cédula juvenil (menor de edad), o certificado de nacimiento y una foto tamaño carné. (Nacionales)

Dos copias de las generales del pasaporte. (Extranjeros)

Dos copias por ambos lados de cédula de identidad del representante legal. (si es menor de edad).

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Dos copias de ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.

Dos copias de las generales del pasaporte (representantes extranjeros).

Estudiantes extranjeros: Dos copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.

Dos copias de boletín del año anterior con sello (2025).

Dos copias de la matrícula del año en curso (2026).

Declaración jurada socioeconómica firmada. (Formato en la web del Ifarhu).

La persona registrada como representante legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el acta de aceptación de beneficio.