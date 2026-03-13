Director de Migración expuso logros de control migratorio en Panamá

El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, presentó un panorama general de la frontera de Panamá, abordando los retos que enfrenta el país en materia de movilidad humana y control migratorio, particularmente en zonas de alto tránsito como el Tapón del Darién.

Su exposición se realizó en el Border Management Technologies Summit America, encuentro internacional que se desarrolló en México y que reúne a autoridades, especialistas y actores claves del sector para analizar los principales desafíos y avances en la gestión de fronteras.

Mojica destacó las herramientas tecnológicas y los mecanismos de coordinación institucional que el país ha incorporado para fortalecer la vigilancia y el control en sus puntos fronterizos.

También, las acciones orientadas a modernizar los procesos migratorios y mejorar la capacidad de respuesta ante los flujos migratorios.

Sobre el futuro de la gestión fronteriza panameña, Mojica señaló la importancia de continuar integrando soluciones tecnológicas, sistemas de gestión de identidad y estrategias de análisis de información que permitan reforzar la seguridad y agilizar la facilitación de viajeros.

El Border Management Technologies Summit America congrega a altos representantes gubernamentales, expertos técnicos y especialistas en seguridad y migración, quienes intercambian experiencias y debaten sobre temas como tecnologías aplicadas a fronteras, gestión migratoria, facilitación de viajeros, seguridad, gestión de identidad y cooperación regional.

La participación de Panamá en este espacio internacional permite compartir buenas prácticas, fortalecer alianzas y conocer nuevas soluciones tecnológicas.

